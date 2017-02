Das Duo, Wilsberg, ... 1. Februar: Krimi-Tipps am Mittwoch

Der Mord an Studienrat Lampert führt "Das Duo" an eine Schule, an der Täter und Opfer sich vermutlich begegnet sind. In deren Umfeld suchen Clara Hertz (Lisa Martinek) und Marion Ahrens (Charlotte Schwab) auch das Motiv. Ist die Wut der Russland-deutschen Schülerin Wera Korwin (Josefine Preuß) und ihrer ehrgeizigen Mutter Oksana (Katerina Medvedeva) über eine vermeintlich ungerechte Benotung der Grund? Oder die Enttäuschung der Schülerin Natalie (Ines Nieri) über Zurückweisung und enttäuschte Liebe?