"Das Ding des Jahres" Lena Gercke: "Stefan Raab ist backstage immer dabei"

Wie sehr hat er sich denn in die Show eingebracht?

Gercke: Er hat die Show erfunden und produziert sie mit - ist also auch immer backstage dabei. Er ist selbst großer Fan der Sendung und fand das alles sehr spannend. So kennt man ihn ja: Er ist sehr neugierig und probiert gerne Sachen aus - das weiß man aber nicht erst seit heute.

Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Juroren?

Gercke: Joko und ich kennen uns schon aus diversen anderen TV-Shows. Es ist immer lustig mit ihm, ich mag seinen Humor sehr. Er ist jemand, der viel mit Start-ups zu tun hat, kennt sich in dem Bereich also sehr gut aus. Hans-Jürgen Moog von REWE durfte ich neu kennenlernen und ich muss sagen, die Chemie zwischen uns stimmte sofort. Insgesamt sind wir ein gutes Dreiergespann, weil jeder von uns für etwas anderes steht und auch eine andere Zielgruppe anspricht. Ich spreche in dem Sinne zum Beispiel eher die Frauen an, Hans-Jürgen Moog hat die wirtschaftliche Seite im Blick. Er weiß zum Beispiel, ob ein Produkt auf dem Markt gut funktionieren würde, oder nicht.

Wie unterscheidet sich die Show von der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen"?

Gercke: Wenn ich ehrlich bin, finde ich nicht, dass die Show etwas mit "Die Höhle der Löwen" zu tun hat. Wir investieren nicht in Start-ups und treten als Jury auch nicht gegeneinander an. Bei uns geht es prinzipiell um die Erfindungen - von technischen bis hin zu ganz einfachen Dingen. Da stellt man sich als Zuschauer vielleicht die Frage: "Wieso bin ich noch nicht selbst auf diese Erfindung gekommen?"