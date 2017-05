Das digitale Haustier der 90er wird 20 Wie viele Tamagotchis haben Sie auf dem Gewissen?

Renaissance des Tamagotchis?

Bis 2013 haben sich laut Angaben von Bandai weltweit rund 80 Millionen Exemplare verkauft. Wirklich ganz weg war das handliche Ei, der Vorreiter für einige Tamagotchi-Videospiele oder Games wie "Nintendogs" für Nintendo DS und 3DS, also nie. So wurde im Juni 2004 unter dem Namen "Tamagotchi Connexion Version 1" der offizielle Nachfolger in Deutschland veröffentlicht - in den folgenden Jahren gab es viele weitere Varianten. 2014 kam dann schließlich der "Tamagotchi Digital Friend" heraus, eine frische Produktversion mit neuen Features. Über die Jahre wurden unter anderem die Displays größer und über eine Infrarotschnittstelle konnten die Tierchen miteinander verbunden werden, damit diese miteinander spielen oder sich verlieben konnten.

Ob das mit dem Revival noch einmal klappen kann, das ist in der heutigen Zeit doch eher unwahrscheinlich. Bandai hat zumindest in Japan zum Jubiläum sechs neue Tamagotchi-Designs veröffentlicht, die sich an den Originalen orientieren. Hardcore-Fans müssen diese leider importieren, da bisher nicht bekannt ist, ob die Geräte auch nach Deutschland kommen werden. Wer allerdings nicht den teuren Importpreis zahlen möchte, der kann sich natürlich auch mit einer offiziellen App-Version für iOS und Android abfinden. Für so viel Aufruhr wie ihr eiförmiger Vorgänger haben die Games, die es mittlerweile auch schon wieder seit über zwei Jahren gibt, aber bisher bei weitem nicht gesorgt.