Es musste so kommen: Jan Böhmermann macht sich mal wieder lustig - dieses Mal über "Das Jenke-Experiment". Hip-Hopper Dendemann wagt in dem Clip "Gefährliches".

Jan Böhmermann (35) hat mal wieder zugeschlagen: In der jüngsten Ausgabe seiner ZDFneo-Show "Neo Magazin Royale" hat sich der Moderator an eine Parodie auf "Das Jenke-Experiment" gewagt. Dieses Mal musste sein musikalischer Sidekick Dendemann in den sauren Apfel beißen: Für Böhmermann durchlebte der 42-jährige Hip-Hopper ein "gefährliches" Experiment - und geriet dabei an seine physischen und psychischen Grenzen.