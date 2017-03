Facelifting bei den Löwen. Das hatte so mancher Profi wohl schon erwartet, vielleicht sogar befürchtet. 31 Mann umfasst der Kader aktuell. Zu teuer, zu aufgebläht, zu umständlich – die Kritik am Riesen-Kader ist vielseitig. Da Cheftrainer Vitor Pereira zudem keine Gelegenheit auslässt, die Qualität des Kollektivs in Frage zu stellen, sind große Umwälzungen in der kommenden Transferperiode zwangsläufig. Cassalette bekräftigte diesen Eindruck mit seinem Verweis auf den jordanischen Investor. Der Präsident ist zwar nicht Teil der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA, sprich der Geschäftsführung. Aber keiner aus dem Löwen-Umfeld ist am Geldgeber näher dran als er.