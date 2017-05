Weil es die im Nachkriegsdeutschland nicht gibt, experimentiert er mit alten Feuerwehrschläuchen, später Gummi der Luftwaffe und Leder aus alter Offizierskleidung. 1960 verkauft Maertens die Produktionslizenz für die Sohlen an die britische Firma Griggs & Co. Aus Maertens wird Martens – zumindest außerhalb von Seeshaupt. Bis 2003 kann man die Schuhe noch direkt hier kaufen.

Elisabeth Maertens (94) lebt noch im Haus mit der Schuhwerkstatt. Sohn Max ist für das Lizenzgeschäft der Marke zuständig. Tochter Marion ist Designerin und Schneiderin, war Kostümbildnerin auf dem Nockherberg und arbeitet derzeit unter anderem als Bau-Beraterin.

Schon zu Schulzeiten wusste Lena Mielke, dass am Ammersee ein Lokal auf sie wartet. Das "Café am See" erblickte im Juli 1950 am selben Tag wie die MS Utting das Licht der Welt – schon Uroma und Oma haben es betrieben. Aber erst zog es Mielke zu Lehr-, Studien- und Wanderjahren in die Welt: Unter anderem machte sie ein Praktikum im 2-Sterne-Restaurant Tristan auf Mallorca, eine Lehre als Hotelfachfrau im Le Méridien in München, studierte an der Hotelschule in Den Haag. Nun ist die 27-Jährige zurück und eröffnet im Juli das "Lenas" in Utting am See.

Malziges Helles, naturtrübes Pils und saisonale Spezialitäten: In Dießen am Ammersee steht wieder eine Brauerei – mit manuell gebrautem Bier. Mit der Manufaktur-Idee bei "Craft Bräu" reanimieren Claus Bakenecker und Martin Hug eine lokale Tradition: Vor 100 Jahren versorgten etwa 20 kleine Brauereien die Region. Nach und nach stellten sie aber ihre Produktion ein – kriegsbedingt gab es nicht mehr genug Korn.

Die Wahl-Dießener folgen dem US-Trend namens Craft Beer, bei dem Bier in kleinen Mengen und von Hand hergestellt wird – im Fünfseenland gibt es fünf solcher Craft-Beer-Brauereien. Anfangs war es für Bakenecker und Hug sie ein Hobby, weil sie mal ein eigenes Bier probieren wollten. Heute ist es immer noch eine Nebentätigkeit – Ziel ist es aber, einen Biergarten neben der Brauerei zu eröffnen und eine Gastronomie aufzubauen.

