Das Auto als Mordwaffe "Mord Ex Machina": So wird der Neujahrs-"Tatort"

Stellbrink, der gläserne Mensch

So sehr wie im wahren Leben polarisiert das Thema der selbstfahrenden Autos im Speziellen und der digitalisierten Gesellschaft im Allgemeinen auch im Film: Wo der Kriminaltechniker sich angesichts des "fahrenden Computers" mit leuchtenden Augen in "Zurück in der Zukunft 4" wähnt, ist Stellbrink die Digitalisierung alles andere als geheuer. Am Ende wirft er gar sein Smartphone aus dem Fenster und steigt auf Tastenhandy und vertraut analogen Faltstadtplan um.

Diese kleine Revolution gegen die Technik hat ihren Grund, denn eine der Verdächtigen im Fall hat sich mit den Waffen einer Hackerin gewehrt und privateste Details über Stellbrink ausgegraben. Sein Profil auf einem Datingportal an sämtliche Kollegen zu schicken, war nur ein Warnschuss: Andere Erkenntnisse wie die Tatsache, dass er Epileptiker ist, könnten den Kommissar seinen Job kosten.

Doch schon bevor die freche Hackerin Stellbrink in die digitale Mangel genommen hat, stand der Ermittler der Technik, die sich ihm bot, äußerst skeptisch gegenüber. "Scheiß-Computer!" entfährt es ihm während der Ermittlungen. "Wie soll man was rausfinden, wenn keiner mehr irgendwas macht, wenn alle nur noch irgendwelche Buttons klicken?" Er spricht einigen Zuschauern sicher aus der Seele. Doch über eine Grundsatzdiskussion über die Tücken der Technik, wie sie schon seit Jahren Stammtisch-Standard ist, geht der Film leider nicht hinaus.

Lohnt das Einschalten?

Um Devid Striesow noch einmal als "Tatort"-Ermittler zu sehen schon - diese Gelegenheit gibt es danach nur noch einmal im Jahr 2019 in "Der Pakt". Ansonsten ist diese Folge kein Pflichtprogramm. Das Schreckgespenst der Digitalisierung wurde bereits in dem Stuttgarter Fall "Hal" verarbeitet, und in "Mord Ex Machina" hat man die Gelegenheit, dieses breite Thema auf autopilotierte Fahrzeuge zu kondensieren, verschenkt. In einer Zeit, in der das Auto für Terroristen längst zur Waffe geworden ist, wäre da mehr drin gewesen.

Schade auch, dass sich die Interaktion zwischen den Ermittlern Stellbrink und Marx auf ein Minimum beschränkt. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Stellbrink und der Hackerin Natascha tröstet darüber noch hinweg - über die leistungsschwache Story leider nicht.