Frankfurt am Main - Wer Bundesliga-Fußball live im TV sehen will, muss in die Tasche greifen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen zeigt schon jetzt nur Sky die Partien live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 hat sich für die neue Rechteperiode auch ein paar Spiele geschnappt, nämlich die am Freitagabend (20.30 Uhr) sowie die jeweils fünf neuen Spieltermine am Sonntagmittag (13.30 Uhr) und Montagabend (20.30 Uhr). Dazu kommen die Relegationspartien zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie der Supercup.