Die AZ zeigt, warum Sechzig die Hauptstadt mit gesenkten Köpfen verlassen mussten.

Miese Auswärtsbilanz: Elf Spiele in der Fremde, nur ein Dreier in Nürnberg, zwei Remis, und acht Pleiten – nur Bielefeld ist schlechter in der Auswärtstabelle als Sechzig. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht wettbewerbsfähig“, hatte Trainer Pereira die schwache Leistung vor der Pause analysiert. So hätte er auch über die Auswärtsbilanz urteilen können.

Aufstiegsaspirant gegen Kellerkind: Als Spieler 1860-Aufstiegsheld 1994, als Union-Coach auch auf dem Weg in die Bundesliga: Ex-Löwe Jens Keller steht mit seiner Elf dort, wo Kellerkind 1860 gerne wäre. „Ich würde nicht sagen, dass es ein Klassenunterschied war. Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir unsere Leistung abgerufen hätten“, sagte Kai Bülow zwar. Im Endeffekt ließ sich dennoch klar erkennen, warum beide Teams so viele Tabellenplätze trennen.

Keine Mentalität: Wie einer eingespielten Mannschaft begegnen, die in einem nicht allzu großen, aber stimmungsvollen und authentischen Fußball-Tollhaus für Furore sorgt? „Uns haben heute für unsere Spielidee die Aggressivität und Mentalität gefehlt. Wir hätten die Zweikämpfe besser annehmen müssen“, gestand Pereira, der seine Elf hart kritisierte.

Mangelhaftes Offensivspiel: Über 60 Minuten lang keine ernsthafte Torchance, dann Ivica Olics Fast-Chance und Sebastian Boenischs Lattenknaller. Mehr nicht. „Uns haben die Abschlussaktionen gefehlt. Das müssen wir wieder verbessern“, erkannte Maximilian Wittek.

Unbespielbarer Untergrund: Tribünengast Ismaik hat seine eigene Theorie, warum seine Sechzger verloren. Der Rasen war schuld! Der Jordanier sprach Berlin zwar ein Kompliment für einen verdienten Sieg aus, doch „nicht nur die bessere Tagesform der Berliner, sondern auch die katastrophalen Platzbedingungen im Stadion an der Alten Försterei“ seien „mitentscheidend für unsere Niederlage“ gewesen. Zudem empfahl er DFB und DFL, „aus Fairnessgründen für eine ordentliche Spielfläche zu sorgen“. Gut für Ismaik und 1860: Im kommenden Kellerduell daheim gegen St. Pauli können weder Auswärtsbilanz noch Zweitliga-Topteam und Geläuf als Ausrede dienen. Matthias Eicher