Darts-WM Max Hopp verpasst Achtelfinale und Duell gegen Taylor

Doppel-Quote entscheidet

Gegen den favorisierten Weltranglisten-13. knüpfte Hopp nicht an die starke Leistung in seinem Erstrundenmatch an und scheiterte vor allem am Treffen der Doppelfelder. Traf der 20-Jährige den äußeren Ring der Dartscheibe gegen den Niederländer Vincent van der Voort noch in über 58 Prozent der Fälle, sank die Quote gegen Huybrechts auf gut 26 Prozent.