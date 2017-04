Darmstadt und Bremen siegen Leipzig vergibt Chance: Bayern kann Meistertitel klarmachen

reiburg spielte ungewohnt lethargisch und ohne Durchschlagskraft. Im Spielaufbau misslangen selbst einfachste Pässe. Und in der Offensive war abgesehen von einem Fernschuss von Nils Petersen (14.) nichts von dem Aufsteiger zu sehen. Als Reaktion darauf wechselte SC-Trainer Christian Streich während und kurz nach der Halbzeitpause drei neue Spieler ein.

Freiburg schaffte es aber auch jetzt nicht, so etwas wie Druck aufzubauen geschweige denn sich brauchbare Möglichkeiten herauszuspielen. Darmstadt war selbst aus einer Konterhaltung heraus die deutlich gefährlichere Mannschaft. Kurz nachdem Heller und Gondorf in der 64. Minute fahrlässig eine große Konterchance verschleudert hatten, traf sogar der eingewechselte Schipplock. Für den Stürmer war es das erste Bundesliga-Tor seit mehr als zwei Jahren.

Müdes Dortmund vergibt zahlreiche Chancen

Borussia Dortmund hat nach dem Pokal-Coup von München Federn gelassen: Drei Tage nach dem 3:2 bei den Bayern kam der BVB gegen den 1. FC Köln nicht über ein 0:0 hinaus und kassierte im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation einen Dämpfer. Dortmund setzte die Kölner Abwehr mit BVB-Leihgabe Neven Subotic in der Zentrale direkt unter Druck, ging aber überaus fahrlässig mit seinen Chancen um.

Zu Abseitstoren von Pierre-Emerick Aubameyang (14.) und Marco Reus (34.), der durch seine Ballberührung quasi einen Kopfballtreffer von Gonzalo Castro "verhinderte", gesellten sich zahlreiche weitere hochkarätige Möglichkeiten. Sie alle wurden mehr oder weniger leichtfertig vergeben, unter anderem von Reus (27.).

Die Ex-Borussen Milos Jojic (28.) und Leonardo Bittencourt (32.) zeigten im Abschluss frei vor BVB-Torwart Roman Bürki aber Nerven. Ousmane Dembélé saß zunächst auf der Bank, seine Überraschungsaktionen fehlten dem BVB-Angriff auch in der Anfangsphase nach der Pause, in der Dortmund weiter drückend überlegen war.

Doch Schüsse von Reus (46.) und Marcel Schmelzer (50.), die Kölns Keeper Timo Horn parierte, waren zunächst alles, was heraussprang. Der FC verteidigte geschickt, zumeist mit Fünferkette und Subotic als Turm in der Schlacht. Guerreiro hatte dann in der Nachspielzeit das 1:0 auf dem Fuß.

Kampf um Europa: Bremen rückt an Berlin ran

Werder Bremen ist im Kampf um die Europa-League-Plätze dank eines erneut starken Max Kruse dicht an Hertha BSC herangerückt. Die Hanseaten besiegten die auswärts meist erfolglosen Berliner souverän mit 2:0 (2:0). Die Angreifer Fin Bartels (9. Minute) und Kruse (15.) sorgten schnell für eine Führung.

Vor 42 100 Zuschauern übernahmen die Hanseaten sofort die Kontrolle, wobei die stark ersatzgeschwächten Gäste um Offensivaktionen bemüht waren. Doch die Berliner Hoffnungen auf ein Ende ihrer Auswärtspleiten verflogen mit der ersten Werder-Chance: Kruse spielte bei einem Konter mit einem perfekten Steilpass Bartels frei, der auf Hertha-Keeper Rune Jarstein zulief, ruhig blieb und den Ball einschob.

Der sonst so sichere Norweger im Tor der Berliner war beim zweiten Treffer der Bremer nicht ganz schuldlos: Jarstein klärte den Ball in die Füße von Bartels. Der Stürmer lief schon wieder auf das Tor zu, passte dieses Mal quer auf Kruse, der locker erhöhte. Hertha ging in der zweiten Halbzeit deutlich konsequenter in die Zweikämpfe. Dabei kam aber bis auf eine Gelegenheit für Salomon Kalou aus spitzem Winkel wenig heraus (52.).

Theodor Gebre Selassie verpasste die endgültige Entscheidung: Nach einem präzisen Zuspiel von Delaney schoss der tschechische Nationalspieler den Ball über das Tor (71.). Obwohl auch nach der Gnabry-Einwechslung (77.) von Bremen fast nichts mehr kam, rächte sich das nicht: Die Berliner zeigten auch in der Schlussphase zu wenige überraschende Ansätze und verloren verdient.

Gladbach beweist Moral

Gladbach hat nach dem Halbfinal-K.o. im DFB-Pokal mit einem 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 Moral bewiesen und die Chance auf einen Europacupplatz gewahrt. Vor 34 000 Zuschauern in der ausverkauften Opel-Arena erzielten Lars Stindl (31. Minute) und Nico Schulz (46.) die Tore für die zuletzt dreimal sieglosen Gladbache. Das zu späte Mainzer Anschlusstor gelang Yoshinori Muto (89.).

Die unter Druck stehenden Mainzer hatten sich durch den Heimsieg gegen Hertha BSC (1:0) und dem Achtungserfolg beim FC Bayern (2:2) Auftrieb im Kampf um den Klassenverbleib erhofft. Gegen die früh und konsequent störenden Gäste fanden sie kein Spielkonzept. Ein Kopfball von Stürmer Muto (4.) und eine verunglückten Flanke von Daniel Brosinski (34.), bei der Borussia-Keeper Yann Sommer den Ball noch über die Latte lenkte, waren die einzigen Chancen der schwachen Mainzer vor der Pause. Die Gladbacher spielten mehr Möglichkeiten heraus und hätten schon in der 30. Minute in Führung gehen können: Nach einem Pass von Nico Elvedi in den Strafraum spielte Patrick Herrmann von der Torauslinie zurück auf Stindl, der freistehend den Ball jedoch nicht unter Kontrolle brachte. Eine Minute später hatte der Borussia-Kapitän weniger Mühe. Nach einem Sprint über den halben Platz passte Schulz präzise auf Stindl, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um den Ball zum 1:0 über die Torlinie zu drücken. Damit gelang ihm erstmals in vier aufeinanderfolgenden Spielen jeweils ein Treffer. Der nach einer Stunde für Quaison eingewechselt bullige Jhon Cordoba brachte mehr Schwung in den Mainzer Angriff. In der 76. Minute wäre dem Kolumbianer fast das Anschlusstor gelungen, doch ein Gladbacher Bein blockte seinen Schuss aus Nahdistanz ab. Am Ende gelang Muto noch aus Nahdistanz das zu späte 1:2 nach Vorarbeit von Pablo de Blasis.