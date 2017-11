"Dark", "The Crown" und mehr Die Serien-Highlights im Dezember

15. bis 30. Dezember

Ab 15. Dezember geht es bei RTL Crime (20:15 Uhr) um den blutigen Goldschmuggel in Französisch-Guayana. "Gier - Rausch des Goldes" entführt die Zuschauer tief in den Regenwald des Amazonas und zeigt, wie die Gier nach Gold und Macht, die menschliche Seele korrumpiert. Zeitgleich veröffentlicht Netflix weitere Folgen von "The Ranch" mit den "Die wilden Siebziger"-Stars Ashton Kutcher (39) und Danny Masterson (41). Bei Amazon gibt es ab 19. Dezember Nachschub von "Der Lack ist ab" mit Bettina Zimmermann (42) und Kai Wiesinger (51).

Am 22. Dezember gibt es dann neue Episoden von "Fuller House" bei Netflix. Teenie-Romanzen, Familien-Grillabende, eine Hochzeit in Übersee und (vielleicht) ein Neugeborenes beschäftigen die Tanners. Und Sean Bean (58, "Der Herr der Ringe: Die Gefährten) kehrt in Staffel zwei von "The Frankenstein Chronicles" zurück. TNT Serie zeigt die zweite Staffel in deutscher Erstausstrahlung ab 27. Dezember immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

31. Dezember

Noch keine Pläne für Silvester und Neujahr? Wie wäre es dann mit einem Serien-Marathon der Extra-Klasse? Zum Jahreswechsel zeigt TNT Serie die siebte Staffel von "Game of Thrones" jeweils ab 20:15 Uhr mit vier Folgen am 31. Dezember sowie drei Episoden am 1. Januar 2018. Sie wissen noch nicht wie es mit Daenerys (Emilia Clarke), Jon Schnee (Kit Harington) und Cersei (Lena Headey) weitergeht? Dann wird es höchste Zeit!