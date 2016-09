Dana und Luna Schweiger auf den Spuren der Spice Girls Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Til Schweigers Ex-Frau Dana (48) tritt gemeinsam mit ihrer Tochter Luna (18) an. Die beiden tanzen "Wannabe" von den Spice Girls. Auch solo müssen die Promis performen. Beim Mutter-Tochter-Gespann macht Dana den Anfang und versucht sich als Madonna mit ihrem Hit "Vogue".

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Funky geht es bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zur Sache Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Das frisch verheiratete Paar Daniela Katzenberger (29) und Lucas Cordalis (43) versucht sich gemeinsam an "Uptown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars. Lucas tritt zudem in die Fußstapfen von John Travolta. Er tanzt zu "You Should Be Dancing" von den Bee Gees.

Philipp Boy und Bene Mayr

Philipp Boy und Bene Mayr im Boyband-Fieber Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Der Europameister im Turnen Philipp Boy (29) und sein Kumpel, Ski-Freerider Bene Mayr (27), sind auf den Spuren von N'Sync mit ihrem Megahit "Bye Bye Bye". Philipp Boy versucht zudem Justin Timberlake mit "Rock Your Body" zu imitieren.

Sabia Boulahrouz und Leonard Freier

Es knistert bei Sabia Boulahrouz und Leonard Freier Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Besonders sexy verspricht es bei Model und Moderatorin Sabia Boulahrouz (38) und "Bachelor" Leonard Freier (31) zu werden. Die beiden legen einen heißen Lambada aufs Tanzparkett, in der Version von Jennifer Lopez vs Kaoma. Sabia wandelt auch auf den Spuren von Rihanna. Sie tanzt zu ihrem Megahit "Umbrella".

Mario Kotaska und Alexander Kumptner

Mario Kotaska und Alexander Kumptner eifern Michael Jackson nach Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Die beiden TV-Köche Mario Kotaska (42) und Alexander Kumptner (33) müssen in besonders große Fußstapfen treten, denn sie versuchen sich an Michael Jackson und seinem Song "Beat it". Im Solo tanzt Mario Kotaska dann noch "Gettin' Jiggy With It" von Will Smith.

Menderes Bagci und Aneta Sablik

Menderes Bagci und Aneta Sablik versuchen sich an einem Klassiker Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Das "DSDS"-Team, bestehend aus Menderes Bagci (31) und Aneta Sablik (27), ist dagegen im "Grease"-Fieber. Sie performen "You're The One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John auf der Bühne. Sablik ist zudem Christina Aguilera mit ihrem Song "Show Me How You Burlesque" auf den Fersen.