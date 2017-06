Schüler versuchten, Abschiebung zu verhindern

Bei dem Versuch, den 20-Jährigen abzuschieben, war es am Mittwoch vor der Berufsschule zu Tumulten mit der Polizei gekommen. Schüler hatten zunächst mit einer Sitzblockade und einer spontanen Demonstration versucht, die Abschiebung zu verhindern. Als die Streifenbeamten daraufhin Verstärkung anforderten, kam es zu Ausschreitungen. Neun Polizisten wurden verletzt, fünf Personen vorübergehend festgenommen.

Dem Afghanen selbst, der am Mittwoch vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen wurde, bleibt vorerst die Abschiebehaft erspart. Das örtliche Amtsgericht lehnte am Donnerstag einen entsprechenden Antrag der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken ab. Das Gericht sei zur Überzeugung gekommen, dass sich der junge Afghane nicht der Abschiebung entziehen wolle, berichtete Regierungspräsident Bauer. Seine Behörde prüfe nun eine Beschwerde gegen die Entscheidung. Der Berufsschüler verließ am Mittag freudestrahlend das Gericht. Vor dem Gebäude empfingen ihn 25 Schulkollegen und sein Klassenlehrer.

Die Nürnberger Polizei kündigte unterdessen eine Analyse des Polizeieinsatzes an. "Ihr könnt sicher sein, dass wir in unserer Behörde diesen Einsatz noch einmal genau betrachten und besprechen werden", schrieb das Polizeipräsidium Nürnberg in einem Facebook-Beitrag vom späten Mittwochabend. Der Nürnberger Polizeipräsident Johann Rast relativierte die Aussage, indem er betonte, solche Analysen seien praktisch nach jedem Einsatz üblich.

Linksautonome sollen Polizei angegriffen haben

Der Vorfall wird auch ein parlamentarisches Nachspiel haben. SPD und Grüne verlangen von Innenminister Herrmann umfassend Auskunft über den Polizeieinsatz in einer Berufsschule. Nach Erkenntnissen des Innenministers ist die linksautonome Szene für den Polizeieinsatz vom Mittwoch verantwortlich. "Nach den mir vorliegenden Berichten haben Personen aus der linkextremistisch-autonomen Szene gezielt die Polizei angegriffen", teilte Herrmann mit.

Das bayerische Innenministerium hat inzwischen einen detaillierten Bericht zu den Vorkommnissen angefordert, um den Vorfall nachzubereiten. Auf jeden Fall habe der 20 Jahre alte Afghane keineswegs eine Lehre absolviert, wie sein Berufsschulbesuch zunächst vermuten ließ, hieß es. Vielmehr absolvierte er seit 2013 bis heute neben einem Berufsvorbereitungsjahr weitere berufsvorbereitende Kurse an Berufsschulen, berichtete Bauer. Nach Angaben einer Flüchtlingsinitiative hatte sich der Asylbewerber damit auf eine Schreinerlehre vorbereiten wollen.

