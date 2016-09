Persönlich anwesend zur Preisverleihung war der "Neo Magazin Royal"-Moderator allerdings nicht. "Aus terminlichen Gründen, wegen Magen-Darm-Problemen und weil ich gerade zwei juristische Verfahren am Laufen habe, kann ich mich nicht so einfach öffentlich äußern zu dem Thema, zu dem ich heute Abend ausgezeichnet wurde", sagte Böhmermann in einer Videobotschaft. "Ich freue mich sehr über den #pfp16! Vielen Dank und Grüße nach Berlin", bedankte er sich via Twitter.