Auch Cara Delevingne liebt die bunten Zöpfe Foto:Instagram.com/laurapolko/

Auch Katy Perry (31, "Rise") postete bereits ein Foto von ihren Braids, um die sie neonfarbene Bänder in den verschiedensten Farben gewickelte hatte. Dabei scheint die neue Trend-Frisur vor allem aus praktischen Gründen so beliebt zu sein, immerhin findet das Festival mitten in der Wüste Nevadas statt - und da wäre eine offene Walle-Mähne bei Hitze, Staub und Wind ziemlich unangebracht.