München - Der neue Vermieter will sanieren. Deshalb müssen Bozena B. und ihr Sohn Paul raus aus ihrer Wohnung in der Maxvorstadt. Am 31. März müssen ihre gepackten Kisten samt Entsafter und Stereo-Anlage anderswo stehen: Am besten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung bis zu 900 Euro warm.