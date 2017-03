Dank "Die Schöne und das Biest" Emma Watson überholt Jennifer Lawrence: Keine verdient mehr

Jetzt ist die Schauspielerin auf dem Zenit, zumindest was ihre Einkünfte angeht: Wie die britische "Daily Mail" berichtet, wird keine Darstellerin im Jahr 2017 mehr verdienen als die in Paris geborene Emma Watson (26). Damit löst sie Jennifer Lawrence (26) ab, die die Rangliste in den Jahren 2015 und 2016 anführte. Das liegt natürlich in erster Linie an dem unglaublichen Erfolg von Emma Watsons derzeitigen Kino-Hit "Die Schöne und das Biest" .