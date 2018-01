Die FDP war in Bayern schon mal in der Regierung und danach hat der Wähler befunden, es war nicht so toll. Welche Fehler müssten Sie beim nächsten Mal vermeiden?

Die FDP Bayern hat sich in den letzten fünf Jahren im unfreiwilligen Bildungsurlaub der außerparlamentarischen Opposition grundlegend erneuert. Da wo FDP draufsteht, muss auch FDP drin sein. Wir wollen den Menschen Freiräume geben, etwa beim Ladenschluss, der in Bayern der restriktivste in ganz Europa ist. Wenn wir in die Regierung gehen, muss sicher sein, dass nach den fünf Jahren Bayern besser dasteht als vorher.

FDP-Bundesvorsitzender Lindner gilt als derjenige, der die Jamaika-Koalition auf Bundesebene hat platzen lassen. Ist das eine Belastung für Ihren Landtagswahlkampf?

Nach dem medialen Tsunami, der über uns hereingebrochen ist, bin ich fast schon beeindruckt, wie gut die Bayern-FDP wieder dasteht. In Bayern haben wir nach dem Jamaika-Abbruch einen Mitgliederzuwachs von rund 300 Personen zu verzeichnen bei ganz wenigen Austritten. Das Jamaika-Aus war richtig, weil wir in Deutschland mit dieser Koalition nichts hätten bewegen können. Das Nein zu Jamaika war kein Nein zur Verantwortung, sondern ein Nein zu "Weiter so". Das Gleiche gilt für eventuelle Sondierungen in Bayern.

Lesen Sie auch: Nahles attackiert GroKo-Kritiker - "Werde dagegenhalten"