Daniel Craig, Sean Connery & Co. Roger Moore: Bond-Stars verabschieden sich

Auch Ex-Bond-Girl Jane Seymour trauert

Moore verkörperte über sieben Filme und zwölf Jahre hinweg, von 1973 bis 1985, den britischen Geheimagenten. In dieser Zeit war Jane Seymour (66) als Bond Girl in "Leben und sterben lassen" an seiner Seite zu sehen. Via Instagram erinnerte auch sie sich mit emotionalen Worten an diese Zeit zurück: "Ich bin am Boden zerstört. [...] Roger hat mir so viel beigebracht. Er war so lustig, nett und aufmerksam. Er hat mir gezeigt, wie ein Filmstar wirklich sein sollte. [...] Er war mein Bond".