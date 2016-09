"Das ist alles freundschaftlich. Die Presse hat versucht, daraus was anderes zu machen. Das war von Anfang an nicht der Fall", so Sabia. Sie habe ihn zwar "immer sehr nett" gefunden, er sei "ein sehr höflicher Mensch", mehr sei es aber "von Anfang an nicht" gewesen. Sie freue sich zwar "jedes Mal, ihn wiederzusehen, aber so, dass wir uns jetzt gegenseitig besuchen, ist es nicht", dementiert sie die Gerüchte um eine angebliche Liebesaffäre.