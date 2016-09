"Dance Dance Dance" ist irgendwie nicht ihre Show: Auch in der zweiten Ausgabe läuft es für Daniela Katzenberger nicht ganz so gut. Für Dana und Luna Schweiger reichte die Punktezahl am Ende nicht aus - sie müssen die Show verlassen.

Neuland für Daniela Katzenberger (29): Der sonst so routinierte Reality-TV-Star strauchelte in der zweiten Ausgabe von "Dance Dance Dance". Bei einer Hebefigur ihrer beider Performance zu "Rhythm Is A Dancer" von Snap konnte Ehemann Lucas Cordalis (48) seine Superblondine nicht mehr halten. Zum Glück ist allerdings nichts weiter passiert, als Entschuldigung gab's von Lucas ein Küsschen für seine Katze. Die war allerdings "not amused". Dennoch reichte die Punktzahl am Ende für einen Verbleib in der Show.