Am Donnerstag hat das Matschwetter Deutschland wieder im Griff: Dichte Wolken verhängen den Himmel, in einem breiten Streifen vom Südwesten bis in den Nordosten regnet es. Nur im Südosten ist es gebietsweise noch aufgelockert bewölkt. Zum Wochenende hin breitet sich der Regen immer mehr aus, die Temperaturen sinken und es bleibt wechselhaft.

Weiter kein wirkliches Winter-Wetter

Bis Monatsende ist kein Winterwetter in Sicht. Es bleibt für die Jahreszeit deutlich zu warm. Ob der Winter im Februar einkehrt ist weiterhin sehr fraglich. Die aktuellen Klimamodelle deuten nichts in dieser Weise an. Sie sehen einen weiteren zu warmen Monat auf Deutschland und ganz Europa zukommen. "Natürlich kann es dabei immer wieder mal zu kleineren 'Kältezuckungen' – wie auch im Januar – kommen. Aber nach einem großen Wintermonat schaut der Februar 2018 nicht wirklich aus", so Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Die Wetteraussichten für das Wochenende in München und im Umland

Dienstag: Zunächst in den östlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand letzte Niederschläge und vom Alpenraum her noch regional Aufheiterungen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad.

Mittwoch: Südlich der Donau reichlich Sonnenschein. Ansonsten meist grauer oder trüber Start, später aber auch hier langsam freundlicher und meist trocken. Höchsttemperaturen 6 bis 14 Grad.

Donnerstag: Wechselnd bewölkt, teils heiter und weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Freitag: Vom Bayerischen Wald bis zum Alpenrand noch länger freundlich und trocken, nach Nordwesten hin mehr Wolken und gelegentlich Regen. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Samstag: Anfangs aus dichten Wolken noch letzter Regen, Schneeregen oder Schnee möglich, später zögerlich Auflockerungen. Höchstwerte 3 bis 7 Grad.

Alle weitere Infos zum Wetter, inklusive Prognosen, finden Sie auf der AZ-Wetterseite.