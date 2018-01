"Damsel" feiert Premiere in Berlin Kommt Robert Pattinson schon wieder zur Berlinale?

Romy-Schneider-Biopic im Rennen

Weltpremiere im Rahmen der Berlinale feiert außerdem auch der Thriller "Black 47", in dem der englisch-australische Schauspieler Hugo Weaving in der Hauptrolle zu sehen sein wird. Auch die Fans des deutschen Films kommen in diesem Jahr natürlich auf ihre Kosten: Das Romy-Schneider-Biopic "3 Tage in Quiberon" mit Marie Bäumer (48) und Charly Hübner (45) in den Hauptrollen nimmt ebenso am Wettbewerb teil und feiert natürlich auch in Berlin seine Weltpremiere.