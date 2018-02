Heynckes von Nagelsmann überzeugt

Der Hoffenheimer Erfolgscoach hat auch anderen jungen Kollegen den Weg im Oberhaus geebnet wie Schalkes Domenico Tedesco. "Er ist ein sehr großes Trainertalent, er wird seinen Weg in diesem Beruf machen - auch wenn es in dieser Saison etwas holpert", sagte Münchens Trainer-Oldie Jupp Heynckes dem Kicker.

Mäzen Dietmar Hopp und Geschäftsführer Hansi Flick haben öffentlich erklärt, dass Nagelsmann mindestens noch eine weitere Saison bleiben muss. "Genau! So machen wir es. Ich habe den Vertrag damals in vollem Bewusstsein unterschrieben. Dass immer mal wieder Anfragen kommen oder Vereine Ideen haben, das ist ganz normal. Auch dass man sich damit auseinandersetzt", sagt Nagelsmann nun. Eigentlich läuft sein Vertrag bis 2021, er hat aber eine Ausstiegsklausel für 2019.

Bayern-Aussagen schlugen hohe Wellen

Nicht nur sportlich, sondern auch mit seinen Sprüchen hat Nagelsmann die Branche belebt. Nicht alle verbalen Steilpässe kamen dabei an. Sein Flirt mit dem Meister aus München ("Der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen") schlug hohe Wellen. "Es gab einige Aussagen, die mir extrem um die Ohren gehauen worden sind. Ich bin ein Mensch, der auch mal Antworten voller Ironie gibt. Aber die werden eben oftmals nicht so verstanden", sagt Nagelsmann, der sich schon mal wundert: Wenn er mit seinem Sohn auf einem Spielplatz ist und ein Handy-Foto davon plötzlich in den sozialen Netzwerken und sogar bei einem TV-Sender auftaucht.

"Es gab schon Momente, in denen ich gesagt habe: Wenn's schlimmer wird, dann mach ich es nicht länger", erklärt Nagelsmann. "Wenngleich ich nie gesagt habe, ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber wenn es die Familie mit beeinflusst, ist das nicht schön." Er sei immer noch derselbe Trainer, aber das alles sei schon gewöhnungsbedürftig und würde einen verändern.

Am Wochenende sah sich Nagelsmann schon genötigt zu betonen, dass "kein Bruch und kein Riss" zwischen ihm und der Mannschaft stehe. Abwehrchef Kevin Vogt versicherte vor der nächsten Partie am Samstag in Mainz: "Wir stehen hinter Julian und Julian steht hinter uns."

Nagelsmann stand - wenn es nach einer Begegnung beim Einkaufen geht - bereits vor dem Spiel in München sogar auf der Kippe. "Vor ein paar Tagen kam eine Frau im Supermarkt auf mich zu und sagte: 'Jetzt sollten Sie vielleicht in München schon gewinnen, wenn Sie noch länger hier Trainer sein wollen.'" Der Hoffenheimer Trainer reagierte spöttisch: "Wenn Sie das sagen, dann probieren wir das."

