"Damit die Leute ruhig schlafen können" Genervter Arnie bietet Trump "Jobtausch" an

Schwarzenegger schließlich stellte sich noch am Donnerstagnachmittag mit säuerlicher Miene vor die Handykamera und nahm eine kleine Botschaft auf. Genug ist schließlich genug: "Hey Donald, ich habe eine großartige Idee. Warum tauschen wir nicht die Jobs", sagte der Mime und Ex-Gouverneur Kaliforniens in dem Clip auf Twitter. "Du übernimmst die Sache im Fernsehen, wenn du so ein Quoten-Experte bist, und ich übernehme deinen Job. Damit die Leute endlich wieder gut schlafen können", erklärte Schwarzenegger kühl - und fügte noch ein genervtes "hm?" an.

Auch Katherine Schwarzenegger mischt mit

Durchaus denkbar, dass Schwarzeneggers "Hm?" nicht das letzte Wort in dem Streit war. Auch wenn die beiden Herren eigentlich sogar im gleichen Boot sitzen: Trump ist schließlich offiziell immer noch einer der Produzenten von "Celebrity Apprentice". Vielleicht sind sich die beiden Männer - trotz ihrer sehr unterschiedlichen sozialen Herkunft - auch einfach zu ähnlich: Bekannt aus Film und Fernsehen, schwer reich, fast gleich alt, mithilfe der Republikaner in hohe politische Ämter gekommen, Väter mehrerer mehr oder minder erwachsener Kinder.

Auch dass die Kinder der beiden noch in die Fehde mit hereingezogen werden, scheint übrigens nicht ganz undenkbar. Arnies Tochter Katherine (27) war ihrem Vater jüngst schon beigesprungen: "Die Tatsache, dass der Präsident Zeit hat, über Quoten zu twittern, ist höchst besorgniserregend", stichelte sie in der "New York Times".