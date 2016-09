Foto:instagram/zayn/

Denn während die 21-Jährige auf den Catwalks der Welt zu sehen ist, hat auch der Sänger einiges zu tun: Er schraubt fleißig an seinem neuen Album, will laut Berichten der 'TIME' eine Modelinie zusammen mit dem Designer Guiseppe Zanotti herausbringen und wird dann auch noch Produzent einer TV-Show über das Leben in einer Boyband. Kein Wunder also, dass da nicht viel Zeit bleibt, seine Freundin auf ihren Catwalk-Touren zu begleiten.