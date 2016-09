Vor allem bei den Verkäufen der Serien "Lego City", "Lego Ninjago" sowie der neuen Reihe "Lego Nexo Knights" legte das Unternehmen zu. "Es ist besonders beeindruckend, dass wir unser großes Wachstum in Europa fortsetzen, wo wir unsere reifsten Märkte haben", sagte Finanzchef Goodwin. Der Spielzeughersteller baut derzeit eine neue Fabrik in China und erweitert seine Anlagen in Mexiko und Ungarn. Lego beschäftigt weltweit nach eigenen Angaben rund 18 500 Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr 2016 seien rund 3500 neue Mitarbeiter dazugekommen, teilte das Unternehmen mit.