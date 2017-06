Die 1928 in Betrieb genommene Anlage im Arrondissement XVI in Paris soll in den nächsten Jahren für insgesamt 350 Millionen Euro modernisiert beziehungsweise ausgebaut werden (von 8,6 auf rund 11,1 Hektar).

Kerber nicht bei Ehrung in Paris

Rund eineinhalb Wochen nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris wird Angelique Kerber in dieser Woche die Vorbereitung auf die Rasen-Saison aufnehmen. Dafür reist die in der Krise steckende Weltranglisten-Erste nach Mallorca, um auf der Anlage des dortigen WTA-Turniers zu trainieren.

Änderungen in ihrem Team nimmt Kerber vorerst nicht vor. Ihr langjähriger Coach Torben Beltz soll die Kielerin auf Wimbledon vorbereiten. Der Rasen-Klassiker beginnt am 3. Juli. An die Stätte ihrer jüngsten Niederlage kehrte Kerber am Dienstag nicht zurück. Das ITF World Champions Dinner des Weltverbandes in Paris sagte sie nach Angaben ihren Managements ab. Dort sollte Kerber am Abend als Spielerin des Jahres 2016 ausgezeichnet werden.

Nach dem Training auf Mallorca hat die Nummer eins der Welt bei einem Showkampf in Halle/Westfalen im Vorfeld des dortigen ATP-Turniers ihren ersten öffentlichen Auftritt nach den French Open. An der Seite des Österreichers Thomas Muster bestreitet sie am 17. Juni ein Mixed gegen Musters Landsfrau Barbara Schett und Michael Stich. Danach hat Kerber für das WTA-Turnier in Birmingham gemeldet.

