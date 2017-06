Dabei ist sie doch Beraterin... Nanu! Ivanka Trump will sich "aus der Politik heraushalten"

Es ist schon ein bemerkenswertes Konstrukt, das die Präsidentenfamilie Trump da pflegt: Papa Donald (71) ist als US-Präsident der "mächtigste Mann der Welt" - und lässt sich mit Vorliebe von Verwandten beraten. Von Schwiegersohn Jared Kushner (36) etwa. Und von Tochter Ivanka Trump (35, "Women Who Work" ) natürlich. Die trifft sich schon mal in Berlin mit Angela Merkel (62) und hat ein Büro im Weißen Haus. Und erklärt jetzt in Trumps Haus-Sender Fox News ziemlich überraschend: Mit Politik will sie gar nichts zu tun haben. (Gute Ratschläge, oder eher nicht? Was Ivanka Trump arbeitenden Frauen empfiehlt, erfahren Sie in diesem Buch)