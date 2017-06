Da kommst Du nie drauf!, Der Lehrer, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Kuriose und überraschende Fragen stehen im Fokus der neuen Quizshow mit Johannes B. Kerner. Zwei prominente Teams liefern sich einen amüsanten Wettkampf beim Beantworten der schrägen Fragen. Warum merkt man mit verbundenen Augen, dass ein Binturong in der Nähe ist? Was ist das Besondere am Lake Hillier/Australien? Diese und andere Fragen versuchen Mario Barth, Judith Rakers, Paul Panzer, Guido Cantz, Suzanne von Borsody und Mike Krüger zu beantworten. (Die Highlights aus "Die Kochprofis" können Sie noch einmal bei Clipfish sehen)