Das ist den Grizzlys Wolfsburg am 22. April 2016 widerfahren. In nur vier Spielen hatte der EHC Red Bull München die Finalserie für sich entschieden. "Das tat sehr weh", sagte Wolfsburgs Ex-Münchner Brent Aubin, "das wollten wir nie wieder erleben müssen." Doch so wie die Neuauflage des Endspiels jetzt läuft, droht den Wolfsburgern das gleiche Schicksal. Die Parallelen sind schon fast unheimlich. In beiden Finalserien wurde Spiel eins in München erst in Verlängerung entschieden. Jeweils schlug sich der plötzliche Tod, der Sudden death, auf die Münchner Seite. Jeweils führten die Grizzlys in Partie zwei in eigener Halle mit 2:0 – doch auch da gingen die Münchner mit hocherhobenen Siegerhäuptern vom Eis.