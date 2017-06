"Curvy Supermodel - Das Magazin" Das ist Sarah Lombardis neuer Job

Seit dem Liebes-Aus von Sarah Lombardi (24, "Unsere Reise" ) und Pietro (24) vor einigen Monaten ist es um die Sängerin recht still geworden - zumindest, wenn es ums Berufliche geht. Ab 17. Juli wird sie nun wieder im TV zu sehen sein. Dann startet nämlich die zweite Staffel von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.", wie RTL II bekanntgegeben hat. Lombardi wird im Anschluss an die Sendung insgesamt drei Mal "Curvy Supermodel - Das Magazin" präsentieren, um aus der Welt der angehenden Kurvenmodels zu berichten. (In Erinnerungen schwelgen können Sie mit "Sarah & Pietro - Das Ganze Glück" auf DVD)