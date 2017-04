Cuba Gooding Sr. wurde 72 Cuba Gooding Jr.: Tod seines Vaters gibt Rätsel auf

Cuba Gooding Sr. war der Leadsänger der Soul- und R&B-Formation The Main Ingredient. Sie feierten ihre größten Erfolge in den 1970er Jahren. Ihre bekanntesten Hits waren "Everybody Plays the Fool" und "Just Don't Want to be Lonely" . Der gebürtige New Yorker war zweimal mit Shirley Gooding verheiratet. Sie trennten sich einst 1974 nach zwölf Jahren Ehe, doch heirateten erneut im Jahr 1995. Sie haben gemeinsam vier Kinder. Oscar-Gewinner Cuba, Omar, ein Schauspieler und Rapper, April, eine Schauspielerin und Tommy, ein Musiker.