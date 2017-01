CSU will Spezialgefängnisse In Bayern leben aktuell 16 islamistische Gefährder

Nur einer der Gefährder reiste nach August 2015 ein

Für die SPD belegen die Zahlen, dass es für die von der CSU im Landtag geforderte Sonderhaftanstalt für ausländische islamistische Gefährder derzeit kaum Bedarf gebe, denn sie hätte im Moment maximal acht Insassen. Da etwa die Hälfte der Gefährder deutsche Staatsbürger seien, käme die Sonderhaftanstalt für diese nicht infrage. Die Forderung der CSU sei nur eine "Scheinlösung" für die Bedrohung durch islamistischen Terror. "Sollen wir wirklich für nicht einmal zehn Personen so viel Geld in die Hand nehmen und in Passau eine Einrichtung zum Vollzug von Straf- und Abschiebungshaft bauen, oder können wir das Geld nicht sinnvoller und effizienter in unsere Polizei investieren", fragte der SPD-Innenpolitikers Klaus Adelt.