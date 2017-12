Was macht Sie so wütend?

Es geht mir insbesondere darum, dass man die Flüchtlinge nicht in den Unterkünften sitzenlässt, sondern dass man ihnen die Möglichkeit gibt zu arbeiten oder eine Ausbildung zu beginnen – selbst wenn sie keine so gute Bleibeperspektive haben. In jedem anderen Bundesland wäre das möglich und ich kann überhaupt keinen Sinn darin sehen, warum das in Bayern unmöglich gemacht wird. Das würde an der allgemeinen Flüchtlingspolitik nichts ändern. Aus christlicher und ökonomischer Sicht ist es ein Wahnsinn, was man hier betreibt. Die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammern würden gerne Leute nehmen und ausbilden, aber das wird zunehmend schwer gemacht.