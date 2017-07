CSU-Politiker fordert "Die CSU muss sich bei den Schwulen entschuldigen"

München - Es flogen keine Eier und Tomaten, so wie es einige Radikale angekündigt hatten. Lediglich vereinzelte Mittelfinger waren in der Menge der Zehntausenden zu sehen, die 2016 bei der großen CSD-Politparade waren. Auch heuer wird der Wagen der LSU, der Organisation der Lesben und Schwulen in der Union, wieder mitfahren.