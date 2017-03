CSU mit neuem Konzept So wird der politische Aschermittwoch 2017

In Landshut will die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, sprechen. Für die Freien Wähler kommt einmal mehr Landeschef Hubert Aiwanger nach Deggendorf. Die FDP schickt mit Parteichef Christian Lindner einen Mann nach Dingolfing, in dessen Heimat Nordrhein-Westfalen am 13. Mai eine Landtagswahl ansteht. In Osterhofen bei Deggendorf erwartet die AfD ihre Bundesvorsitzende Frauke Petry, für die Linke kommt Parteichefin Katja Kipping nach Passau.

Übrigens nicht nur in Bayern wirft beim traditionsreichen Aschermittwoch die Bundestagswahl ihre Schatten voraus: Am Mittwochabend wird auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern sprechen - allerdings werden im dortigen Demmin nur rund 1000 Besucher erwartet.