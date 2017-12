CSU-Kronprinz im Porträt Markus Söder: Er wird Bayerns neuer Ministerpräsident

Die politische Karriere von Markus Söder

In Nürnberg geboren, studiert der Einser-Abiturient Rechtswissenschaft in seiner Heimatstadt. 1992 bis 1994 arbeitet er beim BR, erst als Volontär, später als Redakteur. Ihn zieht es aber zurück an die Uni, 1998 folgt die Promotion. Doch seine Leidenschaft gilt schon seit Schulzeiten der Politik. Als glühender Anhänger von Franz-Josef Strauß (dessen Plakat er in seinem Zimmer hängen hatte), wird Söder schon als Sechzehnjähriger Mitglied der CSU. 1995 wird er Landesvorsitzender der JU Bayern, seit 1995 ist er Mitglied im Präsidium – eine steile Parteikarriere.