CSU kontra KVR Stadt-Schandis mit Schusswaffen: "Natürlich wäre das möglich"

Wie wäre der Fall Domenico mit einem Ordnungsdienst ausgegangen?

Kuffer wiederum verweist auf den Fall des am 28. Mai 2013 an der Isar ermordeten Domenico Lorusso. Dieser war auf einem Radweg erstochen worden, nachdem er einen Mann zur Rede stellte, der seine Verlobte angespuckt hatte. Der Täter wurde nie gefunden. "Stellen Sie sich vor, der kommunale Ordnungsdienst hätte damals an der Isar patrouilliert", sagt Kuffer. "Was hätte er da ohne Schusswaffe tun sollen?"

KVR-Sprecher Mayer betont hingegen, anders als in anderen Bundesländern dürften städtische Beamte nie unmittelbaren Zwang ausüben. Anders ist es etwa in Hessen: In Frankfurt gibt es eine Stadtpolizei, die dem Ordnungsamt unterstellt ist – und Schusswaffen trägt.