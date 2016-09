Zwar kämpfen mit Julia Obermeier und Alexa von Künsberg auch zwei Frauen darum, als Direktkandidat nominiert zu werden. Die eine Bundestagsabgeordnete, die andere ambitionierte Vize-Chefin des Ortsverbands München-Altstadt. Favorit ist vorläufig allerdings ein anderer: Bernd Fabritius, der Präsident des Vertriebenenbundes.

Fabritius sitzt bereits im Bundestag

Fabritius sitzt bereits im Bundestag, hat bislang aber kein Direktmandat. Bei der Wahl 2013 ist er nur über die Liste ins Parlament gerutscht. Der Singhammer-Rückzug wäre für ihn also nun die maßgeschneiderte Gelegenheit nachzurücken.

Für die CSU ist das eine eher unangenehme Konstellation. Zum einen kann man den Präsidenten eines Bundesverbands nicht einfach am langen Arm verhungern lassen. Auf der anderen Seite wäre es dem Ansehen der Partei aber doch ganz zuträglich, wenn mal eine Frau zum Zuge käme.

Insgeheim hofft man in der Partei deshalb darauf, dass vielleicht doch noch die Landtagsabgeordnete Mechthilde Wittmann ihren Hut in den Ring werfen wird. Nach internen Intrigen hat die Münchner CSU die 48-Jährige zwar erst vor gut einem Jahr aus dem Parteivorstand entfernt. Mit ihr als Kandidatin könnte man aber einigen Querelen aus dem Weg weg.

Mit Wittmann könnte man neben all den Männern doch noch eine Frau aufstellen. Zudem ist die gelernte Bankkauffrau im Münchner Norden so stark verwurzelt und vernetzt, dass selbst ein Bernd Fabritius letztlich wohl klein beigeben müsste.

Großstadtpartei CSU

Das Problem allerdings ist: Wittmann hat zwei schulpflichtige Töchter. Das Pendeln zwischen Berlin und München hat man ihr bislang deshalb nicht schmackhaft machen können. Bei Parteichef Ludwig Spaenle ist bislang jedenfalls kein Bewerbungsschreiben von Wittmann eingegangen.

In den nächsten ein, zwei Wochen will Spaenle die Delegierten darüber informieren, wer sich bei der Parteiversammlung Ende Oktober, Anfang November wohl zur Wahl stellen wird. Natürlich wäre es schön, auch mal mit einer Frau an der Spitze in den Wahlkampf zu ziehen, heißt es aus Parteikreisen.

Aber andererseits: Fabritius ist schwul. Wenn es also um das Argument gehe, die Münchner CSU sei keine moderne Großstadtpartei: Bitteschön! Ein homosexueller Direktkandidat für den Bundestag – das habe es in der CSU schließlich auch noch nicht gegeben.