CSU attackiert die Stadt Abschiebungen: In München eskaliert der Streit

Die Debatte in München

Eine Abschiebung auf 1000 Asylsuchende – das ist die Realität in München. Der neue Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) lässt weiter nur abschieben, wenn es gar nicht anders geht. 14 Mal war das 2016 wegen eines abgelehnten Asylgesuchs der Fall.

"Wir schieben primär Straftäter und Gefährder ab", betonte Böhle dieser Tage in der AZ. Doch für diese Linie gibt es jetzt Gegenwind – von der CSU, die im Münchner Rathaus gemeinsam mit Böhles SPD regiert. "Ich gehe davon aus, dass kein Münchner Sonderweg mehr gegangen wird – sondern, dass Böhle umsetzt, was seine Parteifreunde auf Bundesebene beschlossen haben – und zwar eins zu eins", sagte CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl am Freitag der AZ.

Seine Fraktion wird wohl eine Anfrage stellen – und Abschiebungen damit offiziell im Rathaus auf die Agenda setzen. Für das Thema zuständig ist in der Stadtrats-CSU Michael Kuffer. Auch er griff am Freitag Böhle an. "Wir erwarten vom Kreisverwaltungsreferenten, dass ausreisepflichtige Personen konsequent und zügig abgeschoben werden", sagte er. "Sonderregelungen kann es nur in absoluten Härte- und Ausnahmefällen geben."

Lesen Sie hier: Markus Söder: "München ist nicht multikulturell"

Die Folgen einer laxen Abschiebepolitik müssten alle Münchner tragen, sagte Kuffer. "Denn letztlich sind sie es, die für die entstehenden Kosten, insbesondere die Sozialkosten und die Verwaltungskosten aufkommen müssen" Irritiert zeigen sich die Grünen. Stadtrats-Fraktionschefin Gülseren Demirel sagte, eigentlich habe Böhle doch nur "minimalen Einfluss" auf die Frage, wer abgeschoben werden und wer nicht.