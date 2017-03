CSU-Abiturdiskussion Rückkehr zu G9? Für Ministerpräsident Seehofer Chefsache

München - Drei "Abi-Treffen" in fünf Tagen: Nach den Bildungsverbänden und den kommunalen Spitzen stand am Montagabend in der Staatskanzlei das möglicherweise vorentscheidende Gespräch mit Vertretern der CSU-Landtagsfraktion über die mögliche Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren (G9) an.