Wenn die Sonne scheint, sind die Bänke im Biergarten am Viktualienmarkt auch bei Minusgraden gut gefüllt. Einheimische treffen sich zum Weißwurst-Frühstück und Touristen machen Fotos von ihren Bierkrügen. Darum herum schlendern Marktbesucher gemächlich umher und versorgen sich an an den Standln mit frischem Obst und Käsespezialitäten. An solchen Tagen ist sie spürbar: die besondere Atmosphäre des Viktualienmarktes.