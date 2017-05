Baguette, Croissants, Foie gras und Froschschenkel: Baguette und Croissant gibt es in Frankreich an jeder Ecke. Grau- und Schwarzbrot wird eher misstrauisch beäugt. Foie gras erfreut sich trotz lautstarker Proteste von Tierschützern weiter großer Beliebtheit, während schon das Wort „Gänsestopfleber“ in Deutschland oft Abneigung hervorruft. Außerdem ist Frankreich der größte Importeur von Froschschenkeln: Rund 5000 Tonnen werden jährlich importiert.

Streiken ohne Ende: Im internationalen Vergleich wird in Frankreich viel gestreikt, sehr viel mehr als in Deutschland. Nach Angaben des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung fallen in Frankreich mehr als sechsmal so viele Arbeitstage streikbedingt aus wie in Deutschland. Allerdings legen Arbeitnehmer in Ländern wie Dänemark, Kanada und Belgien ebenfalls sehr häufig die Arbeit nieder. Man kann es also auch anders sehen: In Deutschland wird sehr wenig gestreikt.

Franzosen sind modebewusst: Dior, Chanel, Louboutin – Paris, Ursprungsort der Haute Couture, ist die Modehauptstadt schlechthin. Das Image der eleganten Französin als Stilikone hält sich hartnäckig. Zumindest in den durchschnittlichen Ausgaben für Kleidung spiegelt sich das Modebewusstsein jedoch nicht wider. Deutsche Haushalte geben im Schnitt 4,4 Prozent ihres Budgets für Kleidung und Schuhe aus. In Frankreich sind es 4 Prozent.

Arbeitsfaule Franzosen: Obwohl die Regelarbeitszeit bei 35 Wochenstunden liegt, arbeitet jeder französische Beschäftigte pro Jahr im Durchschnitt über 100 Stunden mehr als seine deutschen Kollegen. Das ist allerdings auch eine Folge des hohen Anteils an Teilzeitjobs in Deutschland. Deutsche in Vollzeit arbeiten 41,4 Stunden pro Woche, in Frankreich 40,4 Stunden.