Der erste Verdacht: Unterzucker. Weil Monika Turba schwanger ist, hat sie Traubenzucker dabei. Einen einzigen hat sie noch. Dieser, zusammen mit Wasser, hilft Friedl zunächst, es scheint ihm besser zu gehen.

Der Pilot bietet eine Notlandung an – im Kriegsgebiet

Doch dann, rund eine Stunde später, steht Friedls Frau plötzlich vor den Münchnern. Er ist ein zweites Mal kollabiert – und die Flugzeugbesatzung fühlte sich für den Kranken offenbar nicht zuständig. Beim 59-Jährigen ist kein Puls mehr fühlbar, er ist bewusstlos.

Böning packt den rund 100 Kilogramm schweren Mann, schleift ihn durchs Flugzeug vors Cockpit. "In dem schmalen Gang hätten wir ihn nicht reanimieren können", sagt er.

Dann die Entwarnung. Durch die unsanfte Behandlung kommt Friedl wieder zu sich. Böning flößt ihm nach und nach drei Liter Wasser ein, lagert die Beine hoch und spricht beruhigend auf ihn ein. Der Pilot bietet eine Notlandung an – in Kabul in Afghanistan. "Aber das wäre eher kontraproduktiv gewesen", sagt Böning. Zudem hatte sich Friedels Zustand etwas stabilisiert. Ursache für den Zusammenbruch war offenbar ein Flüssigkeitsmangel – und in der Folge zu wenig Blut im Körper. "Wäre er auf seinem Platz sitzengeblieben, wäre er krepiert", sagt Böning.

Kurt Friedl, so stellte es sich nach dem Flug im Krankenhaus Freising heraus, hatte sich in Thailand eine schwere Salmonellenvergiftung mit heftigen Koliken zugezogen. Jetzt ist er wieder gesund – und wandte sich mit seiner Geschichte an die AZ. "Ich möchte mich nochmal öffentlich bei den zwei 'Münchnern im Himmel' bedanken. Jeder soll wissen, dass sie mich gerettet haben."

Kurt Friedl aus Salzburg reiste Ende Februar mit seiner Frau Dagmar von Bangkok nach München. Dabei wäre er beinahe gestorben. Foto: privat

