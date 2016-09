Lesen Sie hier: Kunstflugpilot Arch tödlich verunglückt

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war nach Angaben des Sprechers zunächst unbekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Unglücksmaschine sei vor den Augen der Festbesucher abgestürzt. Das Flugzeugunglück vom Samstag war das zweite in der Region binnen 24 Stunden. Schon am Freitag war ein Ultraleichtflugzeug in Hartenstein (Landkreis Zwickau) nach einer Notlandung ausgebrannt.

Der Pilot konnte die Maschine jedoch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der 40-Jährige war am Freitag nördlich des Bodensees in Mengen (Baden-Württemberg) gestartet und wollte die Maschine nach Großenhain (Sachsen) überführen. Über dem Erzgebirge bemerkte er Rauch und entschloss sich zur Notlandung auf einem Feld.