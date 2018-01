Erding - Der junge Mann hatte seinen Audi A3 in der Nacht von Sonntag (28.01.2018) bis Montag (29.01.2018) im beschaulichen Au in der Hallertau in der Hamppstraße auf Höhe des Fußballplatzes geparkt. Um kurz vor 05:00 Uhr in der Früh fuhr er dann am Montag von dort über die Freisinger Straße in Richtung B301.