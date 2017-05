This Is Atomic Night

Alle, die ihren Schmerz über das Ende des Atomic Cafés bis heute nicht überwinden konnten: Trocknet die Tränen und kommt an diesem Freitagabend in den Drugstore an die Münchner Freiheit. Denn hier rollen Francesco Feilini und Bavarian Mobile Disco die alten Playlisten zur Atomic Night wieder aus und beamen euch damit zurück in die guten, alten Zeiten...

Wo: Drugstore Feilitzschstr. 12, 80802 München

Wann: 23:30 Uhr

Wieviel: 5 Euro