Cover-Shooting für "Plastik Magazine" Paris Hilton überrascht im Plastik-Look

Ist das noch schön? Die Hotel-Erbin Paris Hilton (36, "House of Wax" ) zeigt sich derzeit auf dem Cover des US-amerikanischen "Plastik Magazine" und in einer dazugehörigen Bilderstrecke im Heft - und trifft dabei sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Der Name des Hochglanz-Magazins scheint in diesem Fall auch Programm gewesen zu sein: Plastik statt Natürlichkeit. Auf den Bildern wirkt Paris Hilton eher wie eine Schaufenster-Puppe und nicht wie eine schöne Mittdreißigerin.